Gençliğim Eyvah 4. bölüm canlı izle | ATV canlı yayın

Gençliğim Eyvah 4. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah 4. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden oluyor. Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçiyor. Peki, yeni bölümde neler oldu? Gençliğim Eyvah 4. bölüm canlı izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

GENÇLİĞİM EYVAH 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benimle evlenir misin?"

Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar. Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur. Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir?