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    • 04.07.2020 21:49
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    için "Ne zaman Gurur ve Önyargıyı okusam kafatasına vurmak istiyorum" diyen kimdir?

    için "Ne zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafatasına vurmak istiyorum" diyen kimdir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    için "Ne zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafatasına vurmak istiyorum" diyen kimdir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Jane Austen için "Ne zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafatasına vurmak istiyorum" diyen kimdir?

    A)Agatha Christie

    B)J.K. Rowling

    C)Mark Twain

    D)Edgar Allan Poe

    Doğru Cevap: C)Mark Twain

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