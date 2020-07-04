Jane Austen için "Ne zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafatasına vurmak istiyorum" diyen kimdir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Jane Austen için "Ne zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafatasına vurmak istiyorum" diyen kimdir?

A)Agatha Christie

B)J.K. Rowling

C)Mark Twain

D)Edgar Allan Poe

Doğru Cevap: C)Mark Twain