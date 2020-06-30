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    • 30.06.2020 22:42
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    Tarihte bir açık artırmayı kazanarak hangi unvanı alan biri vardır?

    Tarihte bir açık artırmayı kazanarak hangi unvanı alan biri vardır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Tarihte bir açık artırmayı kazanarak hangi unvanı alan biri vardır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Tarihte bir açık artırmayı kazanarak hangi unvanı alan biri vardır?

    A: Japon İmparatoru

    B: Roma İmparatoru

    C: Çin İmparatoru

    D: Moğol İmparatoru

    Doğru cevap: B: Roma İmparatoru

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