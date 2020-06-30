Tarihte bir açık artırmayı kazanarak hangi unvanı alan biri vardır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Tarihte bir açık artırmayı kazanarak hangi unvanı alan biri vardır?

A: Japon İmparatoru

B: Roma İmparatoru

C: Çin İmparatoru

D: Moğol İmparatoru

Doğru cevap: B: Roma İmparatoru