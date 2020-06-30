Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Guinness Dünya Rekorlarına Göre, yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?

A: Kayıp Zamanların İzinde

B: İlyada

C: Yüzükleri Efendisi: Kralın Dönüşü

D: Harry Potter ve Felsefe Taşı

Doğru cevap: A: Kayıp Zamanların İzinde