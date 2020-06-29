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    • 29.06.2020 20:02
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    3. son bölüm canlı izle | ATV canlı yayın

    3. bölüm canlı izle seçeneği bugün izleyiciler tarafından çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah 3. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testinin sonucunu beklemeye başlıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Gençliğim Eyvah 3. bölüm canlı izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

    Gençliğim Eyvah 3. bölüm izle

    Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 3. bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılıyor ve ayrıca dükkanlardan da kovuluyor. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsiz kalıyor. Gençliğim Eyvah 3. bölüm canlı izle ekranı ve son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor.

    ATV CANLI YAYIN

    GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    GENÇLİĞİM EYVAH 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler. Ahmet, Azra'ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola'nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır. Zola ise aşkının peşinde koşarken, kendi hayatıyla ilgili büyük bir sırrı öğrenecektir.

    GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Yıllar önce yediğin naneler nasıl ortaya çıktı!"

    Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz.

    BAŞLARINA YENİ BELALAR AÇILIYOR

    Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister.

    Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığı uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır.
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