Kuruluş Osman son bölümde neler yaşandı? ATV Kuruluş Osman sezon finali yaptı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam konusu olarak ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Kuruluş Osman, başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilerek fenomen hala geldi. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dün akşam sezon finali yaparak, izleyicilerine bir süreliğine veda etti. Peki Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetebildi mi? Daha şimdiden dizinin yeni sezonu merakla beklenmeye başladı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı hakkında kanaldan ve yapımcıdan bir açıklama henüz gelmiş değil. Dizinin 28. bölümünün ekim ayının ilk haftası ekrana gelmesi bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN KONUSU VE OYUNCULARI
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.
Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
Oyuncular: Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner, Ayşegül Günay, Alma Terzic, Emre Basalak , Abdül Süsler, Eren Hacısalihoğlu, Özge Törer, Buse Arslan, Aslıhan Karalar, Serhan Onat, Uğur Arslan, Açelya Özcan, Emel Dede, Yiğit Uçan, Ali Sinan Demir, Şevket Çapkınoğlu, Ayşen Gürler, Yaşar Aydınlıoğlu