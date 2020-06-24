Kuruluş Osman 27. son bölüm canlı izle seçeneği dizinin yayınlandığı günler izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta yine heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Peki, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Kuruluş Osman 27. bölüm canlı izle ekranı ve son bölüm izle linki seçeneğini aşağıda bulunuyor..

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KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.