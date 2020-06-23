Yaklaşık 40.000 santigrat dereceye varabilen yüzey ısılarıyla evrendeki bilinen en sıcak yıldızlar ne renktir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Yaklaşık 40.000 santigrat dereceye varabilen yüzey ısılarıyla evrendeki bilinen en sıcak yıldızlar ne renktir?

A: Mavi

B: Kırmızı

C: Turuncu

D: Sarı

Doğru cevap: A: Mavi