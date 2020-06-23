Öyle Bir Geçer Zaman Ki neden yok? Öyle Bir Geçer Zaman Ki saati mi değişti?

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ SAAT KAÇTA?



Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi Kanal D ekranlarında 13:15 yerine bundan böyle 15:45'te yayınlanacak.





ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KONUSU NEDİR?

Deniz kaptanı Ali Akarsu, eşi Cemile ve 4 çocuğu ile beraber mutlu bir yaşam sürdürmekteyken Ali Kaptan'ın Hollandalı Carolin ile olan aşkı patlak verir. Bu nedenle ailede büyük sıkıntılar meydana gelir.

Cemile ve Ali Kaptan'ın dizi boyunca görülen şiddetli çatışmaları çocukların, hele de ailenin en küçük üyesi olan Osman'ın üzerinde derin hasarlara zemin hazırlamaktadır.