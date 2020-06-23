Öyle Bir Geçer Zaman Ki neden yok? Öyle Bir Geçer Zaman Ki saati mi değişti?

Gündüz kuşağının sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki kendi saatinde yayınlanmayınca merak konusu oldu ve izleyici gündemde sorgulamalara başladı. Peki Öyle Bir Geçer Zaman Ki Kanal D yayın akışın da görünmüyor mu? Tekrar bölümleriyle severek izlenen Öyle Bir Geçer Zaman Ki kaldırıldı mı yoksa saati mi değişti? Dizinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ SAAT KAÇTA?
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi Kanal D ekranlarında 13:15 yerine bundan böyle 15:45'te yayınlanacak.
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KONUSU NEDİR?
Deniz kaptanı Ali Akarsu, eşi Cemile ve 4 çocuğu ile beraber mutlu bir yaşam sürdürmekteyken Ali Kaptan'ın Hollandalı Carolin ile olan aşkı patlak verir. Bu nedenle ailede büyük sıkıntılar meydana gelir.
Cemile ve Ali Kaptan'ın dizi boyunca görülen şiddetli çatışmaları çocukların, hele de ailenin en küçük üyesi olan Osman'ın üzerinde derin hasarlara zemin hazırlamaktadır.
Ailenin büyük kızı Berrin üniversiteye, küçük kızı Aylin ve büyük oğul Mete lisede okumaktadır.
Kaptan Ali'nin annesi Hasefe Hanım ise oğlunun yaptıklarının yanlış olduğuna inandığı için gelini Cemile'nin yanında yer alır. Hasefe Hanım diğer oğlu ve gelinini çıkarcı davranışları ve karakter bozuklukları nedeniyle pek sevmemektedir.
Hikâyenin odak kişisi ailenin en küçük bireyi Osman'dır. Emir Berke Zincidi o dönem gündemden düşmeyen başarılı oyunculuğu ve sevimliliğiyle izleyicinin büyük takdir ve sevgisini kazanmıştır.
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Emir Berke Zincidi, Meral Çetinkaya, Mete Horozoğlu, Orhan Alkaya, Nilperi Şahinkaya, Tolga Güleç, Salih Bademci, Ferit Kaya ve Sercan Badur.