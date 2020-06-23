Harvard Üniversitesi'nin 2010'da yayımladığı, 127.545 kişiyle yapılan araştırmaya göre hangi erkek sağlıklıdır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Harvard Üniversitesi'nin 2010'da yayımladığı, 127.545 kişiyle yapılan araştırmaya göre hangi erkek sağlıklıdır?

A: Evli erkekler

B: Hiç evlenmemiş erkekler

C: Boşanmamış, çocuklu erkekler

D: Boşanmış, çocuksuz erkekler

Doğru cevap: A: Evli erkekler