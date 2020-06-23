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    • 23.06.2020 20:47
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    Adını 'daki 'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir?

    Adını 'daki 'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Adını 'daki 'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Adını Güney Amerika'daki And Dağları'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir?

    A: İstanbul taşı

    B: Ankara taşı

    C: Eskişehir taşı

    D: Erzurum taşı

    Doğru cevap: B: Ankara taşı

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