Adını Güney Amerika'daki And Dağları'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Adını Güney Amerika'daki And Dağları'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir?

A: İstanbul taşı

B: Ankara taşı

C: Eskişehir taşı

D: Erzurum taşı

Doğru cevap: B: Ankara taşı