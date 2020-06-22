Gençliğim Eyvah 2. bölüm canlı izle seçeneği bugün çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah 1. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde; Gençliğim Eyvah 2. bölüm canlı izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.
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GENÇLİĞİM EYVAH 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Yıllar önce yediğin naneler nasıl ortaya çıktı!"
Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz.
BAŞLARINA YENİ BELALAR AÇILIYOR
Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister. Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığı uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır.
GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder.
ÇAVİ BABASINI ARIYOR
Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar.
İKİ EZELİ RAKİP NE YAPACAK?
İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?