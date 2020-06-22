Gençliğim Eyvah 2. bölüm canlı izle

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder.

ÇAVİ BABASINI ARIYOR

Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar.