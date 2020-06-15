Erdem Kaynarca kimdir? Erdem Kaynarca kaç yaşında? Gençliğim Eyvah'ın Çavi'si Erdem Kaynar kimdir sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Yaz sezonunda televizyon ekranlarında birbirinden yeni diziler yayınlanacak. ATV'de bu akşam başlayacak Gençliğim Eyvah dizisi de konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekiyor. Dizinin oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. Dikkat çeken karakterlerden birisi olan Erdem Kaynarca kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

ERDEM KAYNARCA KİMDİR?

Arzu Tramvayı, En Kötü İş, Luna Park Oyunları, Bahar Noktası, Trendeki Yabancı, Gövde Gösterisi, Kadınlar Devleti, Romeo & Juliet, Merhaba, Martı, Performansçı gibi tiyatro oyunlarında yer alan Erdem Kaynarca'nın ilk dizi deneyimi Kalp Atışı'dır. Emanet filmiyle de ilk kez beyaz perdede izleyici ile buluşan Erdem Kaynarca son olarak FOX Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Dündar karakterine hayat vermiştir. Erdem Kaynarca 1.82 metre boyunda ve 76kilodur.

Erdem Kaynarca'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Dündar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Deli Rüzgar (Tunahan) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Mehmet) (TV Dizisi)

2016 – Emanet (Sinema Filmi)

ÇAVİ BOZOĞLU KARAKTERİ HAKKINDA

Zekeriya Usta'nın yıllar sonra ortaya çıkan sürpriz yumurtası. Kumar borcu yüzünden İtalya'dan Türkiye'ye kaçıyor. Elinde eski bir resimle babasını arıyor. Çavi'nin Türkiye'ye gelişi bütün kıyametlerin başlangıcı. Tembel, kumarbaz bir serseri. Çocukluk arkadaşı Zola'nın baş belası. Hayatta kalabilmek için mecburen Arif'in dükkanında garsonluk yapıyor. Babası Zekeriya'nın aksine tam bir çakal. Azra'nın Ahmet'i yatakta bastığı Leyla'ya aşık olacak.