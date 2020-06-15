Bahar Süer kimdir? Gençliğim Eyvah'ın Suzan'ı Bahar Süer kim, hangi dizilerde oynadı? ATV'de bu akşam yeni bir dizi ekranlara geliyor. Gençliğim Eyvah isimli komedi dizisinde, iki düşman kebapçı arasındaki aşk, sır ve entrikalar izleyenlere keyifli diziler yaratacak. Birbirinden orijinal karakterlerin olduğu dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki; Suzan karakterine hayat veren Bahar Süer kimdir? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler!

BAHAR SÜER KİMDİR?

Bahar Süer, 13 Şubat 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

"Ve Medeia Ve Mediha Ve Zehra" oyunuyla 2012 Arda Kanpolat En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Nezahat karakterini canlandırdığı Avrupa Avrupa dizisi ile yaşayan Bahar Süer, ardından Seksenler ve Ben Onu Çok Sevdim dizilerinde rol almıştır.

Bahar Süer on olarak, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Mücella karakterine hayat vermiştir. Bahar Süer, 1.67 metre boyunda, 57 kilo ve Kova burcudur.

Bahar Süer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Mücella) (TV Dizisi)

2017 – Yeni Gelin (Nazgül) (TV Dizisi)

2017 – Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2014-2016 – Seksenler (Emel) (TV Dizisi)

2013 – Avrupa Avrupa (Nezahat) (TV Dizisi)

SUZAN KARAKTERİ HAKKINDA

Arif Usta'nın ilk göz ağrısı. Sevdiği adamı kaçırıp ailesine içgüveysi damat yapan çılgın aşık. Elinin de dilinin de ayarı yok. Veysi onun için dünyanın en yakışıklı kocası. Çocuk meselesine kafayı büyük takmış durumda. Şifacılar, falcılar, güç ve kuvvet macunları, bitkisel otlar ilgi alanı. Kocası Veysi, Suzan'ın kobay faresi gibi. Bütün şifayı Veysi'de deniyor. Doğacak bebeklerinin her iki aile arasındaki buzları eriteceğini düşünüyor.