Osmanlı Devleti'nde sarayların has ahırlarındaki hayvanların yem işleriyle sorumlu olan görevliye ne ad verilir?

Osmanlı Devleti'nde sarayların has ahırlarındaki hayvanların yem işleriyle sorumlu olan görevliye ne ad verilirdi sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nde sarayların has ahırlarındaki hayvanların yem işleriyle sorumlu olan görevliye ne ad verilirdi?

A: Yulaf Emini

B: Arpa Emini

C: Çavdar Emini

D: Saman Emini

Doğru cevap: B: Arpa Emini