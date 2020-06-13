Atmosfere saldıkları karbondioksitten fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılan hangileri?

Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileri? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileridir?

A: İsveç ve Norveç

B: İzlanda ve Kanada

C: Butan ve Surinam

D: Sri Lanka ve Laos

Doğru cevap: C: Butan ve Surinam