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    • 13.06.2020 21:56
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    Atmosfere saldıkları karbondioksitten fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılan hangileri?

    Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileridir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileri? sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileridir?

    A: İsveç ve Norveç

    B: İzlanda ve Kanada

    C: Butan ve Surinam

    D: Sri Lanka ve Laos

    Doğru cevap: C: Butan ve Surinam

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