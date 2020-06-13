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    • 13.06.2020 22:37
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    1940'larda 'da bitler vasıtasıyla yayılan salgınla mücadele için 1943'te binlerce kişi hamamda yıkatıldı?

    1940'lı yıllarda 'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    1940'lı yıllarda 'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 1940'lı yıllarda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır?

    A: Veba

    B: Su Çiçeği

    C: Kolera

    D: Tifüs

    Doğru cevap: D: Tifüs

    Haberler Televizyon 1940'larda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan salgınla mücadele için 1943'te binlerce kişi hamamda yıkatıldı?
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