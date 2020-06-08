Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktır?

A: Langırt oynamak

B: Bilardo oynamak

C: Dart oynamak

D: Bovling oynamak

Doğru cevap: A: Langırt oynamak