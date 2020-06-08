Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede, çığlıklar ve nefes alıp vermeden oluşan "Soluk" oyununun yazarı kimdir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede, çığlıklar ve nefes alıp vermeden oluşan "Soluk" oyununun yazarı kimdir

A: Samuel Beckett

B: Tennessee Williams

C: Arthur Miller

D: Bertolt Brecht

Doğru cevap: A: Samuel Beckett