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    • 08.06.2020 21:21
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    Soluk oyununun yazarı kimdir? Kim Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede, çığlıklar ve nefes alıp vermeden oluşan "Soluk" oyununun yazarı kimdir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Soluk oyununun yazarı kimdir?

    Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede, çığlıklar ve nefes alıp vermeden oluşan "Soluk" oyununun yazarı kimdir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede, çığlıklar ve nefes alıp vermeden oluşan "Soluk" oyununun yazarı kimdir

    A: Samuel Beckett

    B: Tennessee Williams

    C: Arthur Miller

    D: Bertolt Brecht

    Doğru cevap: A: Samuel Beckett

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