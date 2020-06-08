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    • 08.06.2020 21:19
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    Bristol Üniversitesi araştırmasında 6495 kadından ABCC11 gene sahip 117'sinde hangisinin görülmediğini buldu?

    Bristol Üniversitesi 2013'te yaptığı bir araştırmasında 6495 kadından ABCC11 gene sahip 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Bristol Üniversitesi 2013'te yaptığı bir araştırmasında 6495 kadından ABCC11 gene sahip 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Bristol Üniversitesi 2013'te yaptığı bir araştırmasında 6495 kadından ABCC11 gene sahip 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur

    A: Diş çürüğü

    B: Favori uzaması

    C: Koltuk altı kokusu

    D: Saç beyazlaması

    Doğru cevap: C: Koltuk altı kokusu

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