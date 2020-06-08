Bristol Üniversitesi araştırmasında 6495 kadından ABCC11 gene sahip 117'sinde hangisinin görülmediğini buldu?

Bristol Üniversitesi 2013'te yaptığı bir araştırmasında 6495 kadından ABCC11 gene sahip 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bristol Üniversitesi 2013'te yaptığı bir araştırmasında 6495 kadından ABCC11 gene sahip 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur

A: Diş çürüğü

B: Favori uzaması

C: Koltuk altı kokusu

D: Saç beyazlaması

Doğru cevap: C: Koltuk altı kokusu