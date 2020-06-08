ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, yeni doğan bebeklerinin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre, yeni doğan bebeklerinin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur?

A: 38

B: 58

C: 78

D: 98

Doğru cevap: C: 78