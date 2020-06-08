2008'de Galler Prensi Charles, İngiltere kralı 2. Charles'ın 1651'de henüz prensken bir şirkete hangi sebeple yaptığı 453, 15 pauntluk borcu ödemiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2008'de Galler Prensi Charles, İngiltere kralı 2. Charles'ın 1651'de henüz prensken bir şirkete hangi sebeple yaptığı 453, 15 pauntluk borcu ödemiştir ?

A: Balo kostümü alımı

B: Av köpeği eğitimi

C: Askeri üniforma alımı

D: Yağlo boya portre çizimi

Doğru cevap: C: Askeri üniforma alımı