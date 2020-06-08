Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.06.2020 20:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2020 20:46
    ABONE OL

    2008'de Galler Prensi Charles, kralı 2. Charles'ın 1651'de prensken yaptığı hangi borcu ödemiştir?

    2008'de Galler Prensi Charles, kralı 2. Charles'ın 1651'de henüz prensken bir şirkete hangi sebeple yaptığı 453, 15 pauntluk borcu ödemiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2008'de Galler Prensi Charles, kralı 2. Charles'ın 1651'de henüz prensken bir şirkete hangi sebeple yaptığı 453, 15 pauntluk borcu ödemiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 2008'de Galler Prensi Charles, İngiltere kralı 2. Charles'ın 1651'de henüz prensken bir şirkete hangi sebeple yaptığı 453, 15 pauntluk borcu ödemiştir ?

    A: Balo kostümü alımı

    B: Av köpeği eğitimi

    C: Askeri üniforma alımı

    D: Yağlo boya portre çizimi

    Doğru cevap: C: Askeri üniforma alımı

    Haberler Televizyon 2008'de Galler Prensi Charles, İngiltere kralı 2. Charles'ın 1651'de prensken yaptığı hangi borcu ödemiştir?
    Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
    Tüm Televizyon Haberleri