Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğru?

Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru:Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur?

A: Bir kraldır

B: Bir kadındır

C: Bir askerdir

D: Bir köledir

Doğru cevap: B: Bir kadındır