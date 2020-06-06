Santimetrekare başına düşen yaklaşık 140 bin tüyle en yoğun tüylere sahip olan canlı hangisidir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Santimetrekare başına düşen yaklaşık 140 bin tüyle en yoğun tüylere sahip olan canlı hangisidir?

A: Kutup ayısı

B: Deniz samuru

C: Pekinez köpeği

D: Sibirya kurdu

Doğru cevap: B: Deniz samuru