Hangisi TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir?

A: Muzaffer

B: Asuman

C: Yadigar

D: Kudret

Doğru cevap: B: Asuman