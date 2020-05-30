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    • 30.05.2020 23:53
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    Ağaçlar göverdi cümlesi hangisiyle aynı anlama gelir? Kim Olmak İster'de dikkat çeken soru

    Ağaçlar göverdi cümlesi hangisiyle aynı anlama gelir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Ağaçlar göverdi cümlesi hangisiyle aynı anlama gelir?

    Ağaçlar göverdi cümlesi hangisiyle aynı anlama gelir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Ağaçlar göverdi cümlesi hangisiyle aynı anlama gelir?

    A: Ağaçlar kurudu

    B: Ağaçlar meyve verdi

    C: Ağaçlar yeşerdi

    D: Ağaçlar yaprak döktü

    Doğru cevap: C: Ağaçlar yeşerdi

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