Ağaçlar göverdi cümlesi hangisiyle aynı anlama gelir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Ağaçlar göverdi cümlesi hangisiyle aynı anlama gelir?
A: Ağaçlar kurudu
B: Ağaçlar meyve verdi
C: Ağaçlar yeşerdi
D: Ağaçlar yaprak döktü
Doğru cevap: C: Ağaçlar yeşerdi