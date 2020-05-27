HAMLE BAŞARILI OLACAK MI?

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OSMAN BEY'İN KUTLU RÜYASI

Balgay ve nökerlerinin elinden kaçarken yaralanan Osman Bey, Şeyh Edebalı ve dervişler tarafından tedavi edildikten sonra uyurken bir rüya gördü. Rüyasını Şeyh Edebalı'ya "Rüyamda Zikir meclisi var idi… Gece içre gece rüya içre rüya gördüm… Senin göğsünden bir ay doğup benim göğsüme girdi. Sadrım sarsıldı, genişledi aydınlandı göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı… Uçsuz bucaksız topraklarda nice diyarların üstünü kapladı… O diyarlarda önce kılıçları gördüm; al kana bürünmüş kılıçlar… Sonra minareler ve ardından o minerelerin üstünde parıldayan hilaller gördüm…" sözleriyle açan Osman Bey, Edebalı'dan "Osman Bey… Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey… Yiğit Osman… Rüyanda bana gelmişsin ki murad-ı ilahi birlikte olmamızdadır… Rüya içre rüya görmüşsün ki iç içe saklanan sırlar vardır…" cevabını aldı.