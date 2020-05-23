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    • 23.05.2020 23:07
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    Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir?

    Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir?

    A: Thomas Edison

    B: Wilhelm Röntgen

    C: Graham Bell

    D: Nikola Tesla

    Doğru cevap: D: Nikola Tesla

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