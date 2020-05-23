Hangi ülke 1772-1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya arasında paylaşılarak tarihten silinmiştir?

Hangi ülke 1772-1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi ülke 1772-1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmiştir?

A: Macaristan

B: Polonya

C: Finlandiya

D: Lihtesştayn

Doğru cevap: B: Polonya