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    • 23.05.2020 21:58
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    Hangi ülke 1772-1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya arasında paylaşılarak tarihten silinmiştir?

    Hangi ülke 1772-1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hangi ülke 1772-1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmiştir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hangi ülke 1772-1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmiştir?

    A: Macaristan

    B: Polonya

    C: Finlandiya

    D: Lihtesştayn

    Doğru cevap: B: Polonya

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