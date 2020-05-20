Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler heyecanın dozunu iyice arttırdı. Son bölümde Alişar, Dündar ve Bahadır, Söğüt'te Gündüz Bey, Bamsı Bey ve Kayı Alpleri ile karşı karşıya geldi. Balgay ve Osman Bey arasında Geyhatu'yu devirmek için yeni bir ittifak yapıldı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı için heyecan sona erdi. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır!"

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası'nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar'la evlenen Aygül, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak?