Su Sporları Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Zeki Rıza Sporel hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Su Sporları Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Zeki Rıza Sporel hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?

A: Su topu ve futbol

B: Futbol ve tenis

C: Tenis ve yüzme

D: Yüzme ve su topu

Doğru cevap: B: Futbol ve tenis