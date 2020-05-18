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    • 18.05.2020 22:14
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    Zeki Rıza Sporel hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?

    Su Sporları Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Zeki Rıza Sporel hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Su Sporları Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Zeki Rıza Sporel hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Su Sporları Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Zeki Rıza Sporel hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?

    A: Su topu ve futbol

    B: Futbol ve tenis

    C: Tenis ve yüzme

    D: Yüzme ve su topu

    Doğru cevap: B: Futbol ve tenis

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