Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanından verilen adlardan biridir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanından verilen adlardan biridir?

A: Ege Boğazı

B: Akdeniz Boğazı

C: Marmara Boğazı

D: Karadeniz Boğazı

Doğru cevap: B: Akdeniz Boğazı