Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir?

A: Kaygısızlar

B: Çiçek Taksi

C: Bizimkiler

D: İkinci Bahar

Doğru cevap: D: İkinci Bahar