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    2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir" şeklindeki bir yazı asılmıştır?

    2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir, eserler suyun altından çıkarılmıştır" şeklindeki bir yazı asılmıştır? sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir, eserler suyun altından çıkarılmıştır" şeklindeki bir yazı asılmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir, eserler suyun altından çıkarılmıştır" şeklindeki bir yazı asılmıştır?

    A: Bodrum

    B: Çeşme

    C: Kaş

    D: Beşiktaş

    Doğru cevap: A: Bodrum

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