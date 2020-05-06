Kuruluş Osman 20. bölüm canlı izle seçeneği diziyi izlemek isteyen izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bu akşam 20. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmak için harekete geçiyor. Kuruluş Osman canlı izle ekranı ve son bölüm izle seçeneği aşağıda yer alıyor.

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KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Öyle kolay can vermek yok, evvela hesap vereceksin!"

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"