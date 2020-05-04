Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.05.2020 22:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2020 22:12
    ABONE OL

    Mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir?

    anlamına gelen mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir?

    anlamına gelen mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: İnsanları hayran bırakan tabiatüstü sayılan olay anlamına gelen mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir?

    A: Aciz bırakan

    B: Cazip olan

    C: Ceza veren

    D: Gizli tutan

    Doğru cevap: A: Aciz bırakan

    Haberler Televizyon Mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir?
    Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
    Tüm Televizyon Haberleri