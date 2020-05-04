2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevini tek yumurta ikizi kardeşler yaptı?

2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini tek yumurta ikizi olan kardeşler üstlenmiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini tek yumurta ikizi olan kardeşler üstlenmiştir?

A: Polonya

B: Meksika

C: Pakistan

D: Madagaskar

Doğru cevap: A: Polonya