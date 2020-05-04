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    2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevini tek yumurta ikizi kardeşler yaptı?

    2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini tek yumurta ikizi olan kardeşler üstlenmiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini tek yumurta ikizi olan kardeşler üstlenmiştir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini tek yumurta ikizi olan kardeşler üstlenmiştir?

    A: Polonya

    B: Meksika

    C: Pakistan

    D: Madagaskar

    Doğru cevap: A: Polonya

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