Her hafta cuma günleri Kanal D ekranlarında saat 20.00'den itibaren Arka Sokaklar dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler bu kapsamda "Arka Sokaklar bu akşam var mı?" sorusuna arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...
ARKA SOKAKLAR DİZİSİ BUGÜN VAR MI?
Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün bugün cuma akşamı saat 20.15'te izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aslı ve İlyas, cenaze teslimi sırasında Hasan'ın silah arkadaşları rolü yaparlar. Aslı, ikiyüzlü tavrını sürdürür. Nedim de gelmiştir cenazeye. Mesut Nedim'i kolundan tuttuğu gibi bir köşeye çeker. Arkadaşını bu kez biraz daha sert uyarır.
Ekibimiz, Rıza Baba'dan aldıkları haberle cenazeden ayrılır. Aslı ve İlyas'da telaşla çıktıklarını görünce peşlerinden giderler. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Mesut, Ragıp'ı yakalayıp başına silah dayadığında Aslı da silahını çekip Ragıp'ı başından vurur. Mesut, Aslı'nın bu garip hareketine anlam veremez ve kadını tutuklar.
Mesut, Ragıp'ı yakalayıp başına silah dayadığında Aslı da silahını çekip Ragıp'ı vurur. Mesut, Aslı'nın bu garip hareketine anlam veremez ve kadını tutuklar.
Nedim, Aslı'nın avukatlığını üstlenmiştir. Mesut bunu öğrenince köpürür. Aslı ve Nedim yalnız kalınca Nedim, Hasan'ın ölümünde Aslı'nın parmağı olup olmadığını sorar.
Selin, hastaneden taburcu olur. Mesut'un ilgisi Selin'in üzerindedir. Selin'i rahat ettirmeye çalışır.
Tekin reklam çekimi için eve pahalı bir saat getirmiştir. Saat kaybolur. Yapımcı da reklam anlaşmasının bozulduğunu söylemek için Tekin'i arar ve saati ister. Tekin zor durumdadır.
Zeliha, Berk'in veli toplantısına çağırılmıştır. Öğretmeni Ulaş, Berk'in eksik olduğu konularda uyarır; ama, Zeliha kardeşine toz kondurmamayı tercih eder. Ancak, bu yaptığı Zeliha'nın başına iş açacaktır.
Ali mesaiden fırsat bulduğunda biraz kafa dinlemek için spora yazılır. Şahika Hoca işinde baya iyidir. Pınar, Ali'yi didiklemeye başlar. Sürekli çalıştığından şikayetçidir. Rıza Baba durumdan işkillenir. Ali'yi takibe başlar…