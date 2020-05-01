ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı ve İlyas, cenaze teslimi sırasında Hasan'ın silah arkadaşları rolü yaparlar. Aslı, ikiyüzlü tavrını sürdürür. Nedim de gelmiştir cenazeye. Mesut Nedim'i kolundan tuttuğu gibi bir köşeye çeker. Arkadaşını bu kez biraz daha sert uyarır.

Ekibimiz, Rıza Baba'dan aldıkları haberle cenazeden ayrılır. Aslı ve İlyas'da telaşla çıktıklarını görünce peşlerinden giderler. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Mesut, Ragıp'ı yakalayıp başına silah dayadığında Aslı da silahını çekip Ragıp'ı başından vurur. Mesut, Aslı'nın bu garip hareketine anlam veremez ve kadını tutuklar.