29 Ekim 2014 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime giren Unutursam Fısılda filmi bu akşam saat 23.00'da televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren Ayhan Kaplan'ın hikayesi anlatılıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Unutursam Fısılda filmi oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Unutursam Fısılda konusu nedir? Unutursam Fısılda nerede çekildi?
UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI
Hümeyra - Hatice/Ayperi
Işıl Yücesoy - Hanife
Köksal Engür - Erhan
Farah Zeynep Abdullah - Hatice/Ayperi (gençlik)
Kerem Bürsin - Erhan (gençlik)
Mehmet Günsür - Tarık (gençlik)
Gözde Cığacı - Hanife (gençlik)
Gürkan Uygun
UNUTURSAM FISILDA KONUSU
Birbirlerinin tam zıddı olan Hatice ve Hanife iki kardeştir. Hatice, şarkı söyleme tutkusu olan ve hayatının, hayallerinin peşinden gitmeye meyillidir. Ablası Hanife de bir o kadar tutucu, içine kapanık birisidir. Bir gün kasabaya yeni gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'yi keşfetmesi, aralarında başlayan büyük aşk ve Türkiye'nin starları olma hevesleri onları İstanbul'a kadar sürükler. Uzun bir sürenin ardından kaçtığı evine dönen Hatice de kendisinin dönmesini bekleyen ve geçmişte yaşananların hesabını soran ablası Hanife' yi karşısında bulur.
UNUTURSAM FISILDA NEREDE ÇEKİLDİ?
Unutursam Fısılda filminin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.