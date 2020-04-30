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    • 30.04.2020 22:23
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    oyuncuları kimlerdir? ? İşte konusu

    Vizyona girdiği dönemde dikkatleri üzerine çeken ve başrollerinde Mehmet Günsür ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı filmi bu akşam saat 23.00'te ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi izleyen izleyiciler bu nedenle büyük bir merakla Unutursam Fısılda filminin oyuncularıyla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi? İşte Unutursam Fısılda filminin oyuncuları ve konusu

    Unutursam Fısılda oyuncuları kimlerdir?

    29 Ekim 2014 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime giren Unutursam Fısılda filmi bu akşam saat 23.00'da televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren Ayhan Kaplan'ın hikayesi anlatılıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Unutursam Fısılda filmi oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Unutursam Fısılda konusu nedir? Unutursam Fısılda nerede çekildi?

    UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI

    Hümeyra - Hatice/Ayperi
    Işıl Yücesoy - Hanife
    Köksal Engür - Erhan
    Farah Zeynep Abdullah - Hatice/Ayperi (gençlik)
    Kerem Bürsin - Erhan (gençlik)
    Mehmet Günsür - Tarık (gençlik)
    Gözde Cığacı - Hanife (gençlik)
    Gürkan Uygun

    UNUTURSAM FISILDA KONUSU

    Birbirlerinin tam zıddı olan Hatice ve Hanife iki kardeştir. Hatice, şarkı söyleme tutkusu olan ve hayatının, hayallerinin peşinden gitmeye meyillidir. Ablası Hanife de bir o kadar tutucu, içine kapanık birisidir. Bir gün kasabaya yeni gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'yi keşfetmesi, aralarında başlayan büyük aşk ve Türkiye'nin starları olma hevesleri onları İstanbul'a kadar sürükler. Uzun bir sürenin ardından kaçtığı evine dönen Hatice de kendisinin dönmesini bekleyen ve geçmişte yaşananların hesabını soran ablası Hanife' yi karşısında bulur.

    UNUTURSAM FISILDA NEREDE ÇEKİLDİ?

    Unutursam Fısılda filminin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
    Haberler Televizyon Unutursam Fısılda oyuncuları kimlerdir? Unutursam Fısılda nerede çekildi? İşte konusu
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