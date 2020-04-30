Berlin Kaplanı nerede çekildi sorusu ekranları başındaki izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Berlin Kaplanı'nın yönetmenliğini ise Eyvah Eyvah serisini de çeken Hakan Algül üstleniyor. Filmi izleyen izleyiciler bu nedenle büyük bir merakla Berlin Kaplanı filminin oyuncularıyla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? İşte Berlin Kaplanı filminin oyuncuları ve konusu
BERLİN KAPLANI OYUNCULARI
Ata Demirer - Ayhan Kaplan
Tarık Ünlüoğlu - Cemal
Necati Bilgiç - Nurettin
Nihal Yalçın - Elvan
Özlem Türkad - Pakize
Tim Seyfi - Ayhan'ın sponsoru ve Kebapçı Hacı
Tonguç Oksal - Muzo
Cemil Özbayer - Şevki Kaplan
Yunus Destebasi - Rüzgar
BERLİN KAPLANI KONUSU
Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir; ve bu da çok uzak değildir...
BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri hem Almanya hem de Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. Berlin Kaplanı filminde yer alan rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir bölümü de esasen Antalya'da çekilmiştir.