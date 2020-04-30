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    • 30.04.2020 18:27
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    • 30.04.2020 18:27
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    nerede çekildi? kimler, konusu nedir?

    Başrollerinde Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmi bu akşam saat 20.30'da televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren Ayhan Kaplan'ın hikayesi anlatılıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, nedir? ?

    Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi?

    Berlin Kaplanı nerede çekildi sorusu ekranları başındaki izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Berlin Kaplanı'nın yönetmenliğini ise Eyvah Eyvah serisini de çeken Hakan Algül üstleniyor. Filmi izleyen izleyiciler bu nedenle büyük bir merakla Berlin Kaplanı filminin oyuncularıyla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? İşte Berlin Kaplanı filminin oyuncuları ve konusu

    BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

    Ata Demirer - Ayhan Kaplan
    Tarık Ünlüoğlu - Cemal
    Necati Bilgiç - Nurettin
    Nihal Yalçın - Elvan
    Özlem Türkad - Pakize
    Tim Seyfi - Ayhan'ın sponsoru ve Kebapçı Hacı
    Tonguç Oksal - Muzo
    Cemil Özbayer - Şevki Kaplan
    Yunus Destebasi - Rüzgar

    BERLİN KAPLANI KONUSU

    Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir; ve bu da çok uzak değildir...

    BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

    Filmin çekimleri hem Almanya hem de Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. Berlin Kaplanı filminde yer alan rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir bölümü de esasen Antalya'da çekilmiştir.
    Haberler Televizyon Berlin Kaplanı nerede çekildi? Berlin Kaplanı oyuncuları kimler, konusu nedir?
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