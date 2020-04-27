Beyaz perdede büyük bir ilgiyle izlenen Recep İvedik 2 filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını istemesiyle başlayan hikayeler anlatılıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Recep İvedik 2 oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Recep İvedik 2 nerede çekildi, konusu nedir? İşte merak edilenler...
RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI
Şahan Gökbakar, Recep İvedik
Gülşen Özbakan, Pakize İvedik
Efe Babacan, Hakan İvedik
Çağrı Büyüksayar, Ali Kerem
Asiye Dinçsoy, Yakuza
Zeynep Çamcı, Zeynep
Aysan Sümercan, Yoga Hocası
Füsun Öztoprak
Müjde Uzman
Gülşah Şahin
Esin Gündoğdu
Oya SalmanYıldıray Yıldızoğlu
Meltem İpekçi
Ayfer Çalgıcı
Erkan Baltacı
Begüm Öner
Ayşe Özkök
Elif Burcu Barut
Metoi Louis
Hiroshi Nakama
Fevzi Gökçe
Affan Gürel
RECEP İVEDİK KONUSU
Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister.
Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir.
RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.
Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır.