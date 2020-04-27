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    • 27.04.2020 20:38
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    oyuncuları kimlerdir? ? İşte konusu...

    Vizyona girdiği tarihte dikkatleri üzerine çeken filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin önceki serilerini izleyen izleyiciler büyük bir merakla Recep İvedik 2 filminin oyuncularıyla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Recep İvedik 2 filmi nerede çekildi? kimlerdir? İşte filmin konusu ve merak edilenler...

    Recep İvedik 2 oyuncuları kimlerdir?

    Beyaz perdede büyük bir ilgiyle izlenen Recep İvedik 2 filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını istemesiyle başlayan hikayeler anlatılıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Recep İvedik 2 oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Recep İvedik 2 nerede çekildi, konusu nedir? İşte merak edilenler...

    RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

    Şahan Gökbakar, Recep İvedik
    Gülşen Özbakan, Pakize İvedik
    Efe Babacan, Hakan İvedik
    Çağrı Büyüksayar, Ali Kerem
    Asiye Dinçsoy, Yakuza
    Zeynep Çamcı, Zeynep
    Aysan Sümercan, Yoga Hocası
    Füsun Öztoprak
    Müjde Uzman
    Gülşah Şahin
    Esin Gündoğdu

    Oya SalmanYıldıray Yıldızoğlu
    Meltem İpekçi
    Ayfer Çalgıcı
    Erkan Baltacı
    Begüm Öner
    Ayşe Özkök
    Elif Burcu Barut
    Metoi Louis
    Hiroshi Nakama
    Fevzi Gökçe
    Affan Gürel

    RECEP İVEDİK KONUSU

    Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister.

    Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir.

    RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

    Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.

    Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır.
    Haberler Televizyon Recep İvedik 2 oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 2 nerede çekildi? İşte konusu...
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