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    • 28.04.2020 00:06
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    İtalya'da bir banka üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini ipotek olarak saklar?

    İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır? sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır?

    A: Parmessan peyniri

    B: Riviera zeytinyağı

    C: Trüf mantarı

    D: Hamur mayası

    Doğru cevap: A: Parmessan peyniri

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