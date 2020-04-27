İtalya'da bir banka üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini ipotek olarak saklar?

İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır?

A: Parmessan peyniri

B: Riviera zeytinyağı

C: Trüf mantarı

D: Hamur mayası

Doğru cevap: A: Parmessan peyniri