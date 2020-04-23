Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Perşembe akşamlarına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde geçen hafta yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusunu getirdi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş ATV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ATV'den Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.