Recep İvedik 6 Netflix'te nasıl izlenir? Recep İvedik 6 Netflix ekranlarına geldi! Recep İvedik serisinin 6. ve son filmi izleyicisiyle buluşuyor. İzlenme rekorları kıran seride Recep İvedik karakteri yeni maceralarıyla sevenleriyle buluşacak. Peki, Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix yayın tarihi merakla bekleniyor. Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur.
RECEP İVEDİK 6 NETFLIX'E NE ZAMAN GELECEK?
Recep İvedik'in 6. filmi 10 Nisan tarihinden itibaren Netflix platformundan izlenebilecek.
RECEP İVEDİK 6 KONUSU!
Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır.
Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar.
Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.
RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI
Şahan Gökbakar
Rolü : Recep Ivedik
Nurullah Çelebi
Rolü : Nurullah
Somer Karvan
Rolü : Tur Rehberi
Furkan Bayraktar
Rolü : Fazil
RAKAMLARLA RECEP İVEDİK SERİSİ
Türkiye'de 1989 yılından bu yana sinemada en çok izlenen filmler arasında ilk iki sırayı Recep İvedik 5 ve Recep İvedik 4 alıyor. Rekor 7 milyon 437 bin izlenme rakamıyla Şahan Gökbakar'a ait Recep İvedik 5'te. Recep İvedik 4 ise 7 milyon 369 bin 98 kişi tarafından izlenerek listede 2. Sırada yer alıyor.
NETFLİX'E NASIL ÜYE OLUNUR?
İlk önce www.netflix.com linkine tıklayarak ardından "30 gün ücretsiz izleyin" butonuna basıyoruz.
Sonrasında ise karşımıza çıkan üç üyelik tipinden birini seçiyor ve "Devam et" butonuna basıyoruz.
Karşımıza çıkan ekranda uygun yerlere e-posta ve şifremizi yazıyoruz.
Şimdi ise ödemeleri nasıl gerçekleştireceğimizi seçiyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi girsek de kesintinin ilk ay gerçekleşmeyeceğini hatırlatalım. Kredi kartı bilgilerimizi girdikten sonra "Üyeliği başlat"a basıyoruz. Evet artık Netflix içeriklerine bu üyeliğiniz ile yukarıda belirttiğimiz platformlardan erişebilirsiniz.
NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Netflix, aylık abonelik ile çalışan bir sistemdir. Basic üyelik ile abonelik başlatmak isterseniz aylık fiyatı 26,99 TL olarak belirtiliyor. Fakat bu seçenek ile yayınları HD kalitede izlemeniz mümkün olmuyor. Basic üyelik yerine Standart üyeliğe abonelik başlatarak HD kalitede yayın izleyebilirsiniz. Standart üyelik aylık 33,99 TL ve aynı anda sadece 2 yayın izleyebiliyorsunuz. Netflix sisteminde en donanımlı paket ise sadece aylık 40,99 TL olarak belirlenmiş. Bu paket Premium olarak adlandırılıyor ve Ultra HD kalitede yayın izleme şansını sunuyor. Buna ek olarak aynı anda 4 yayın izleme şansına sahip oluyorsunuz.
NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?
İlk olarak Netflix ana ekranında sağ üst köşede bulunan kullanıcı isminizin üzerine gelin ve "Hesabınız"a tıklayın.
Sonrasında ise açılan sayfada "Üyelik ve Ödemeler" bölümünde yer alan "Üyeliği iptal et"e basın.
Son olarak iptal etmek istediğinize dair onayı verirseniz Netflix hesabınız siz aktif edene kadar iptal edilmiş olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.