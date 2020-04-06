Bugünkü
Takvim

'?' uzmana sor dönemine geçiyor! Joker koltuğuna oturan kimdir?

'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan '?' de corona virüs salgınından etkilendi ve formatta küçük bir değişikliğe gidildi. Artık seyirciye sor jokerinin yerini uzmana sor jokeri aldı. Joker koltuğunda ise tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim oturacak. Daha önce 12 soruya doğru yanıt verip 1 milyon TL ödül kazanan , joker koltuğunda olacak. Peki , kaç yaşında? İşte detaylar.

  • Televizyon
  • 06.04.2020 11:15
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.04.2020 11:20
ABONE OL
'Kim Milyoner Olmak İster?' uzmana sor dönemine geçiyor!

Covid-19 salgınından dolayı ? yarışmasının çekimleri, seyircisiz olarak devam ediyor. Bu yüzden seyirciye sorma jokeri, 'uzmana sorma jokeri' olarak değiştirildi.

Yarışmacılara yardımcı olmak adına uzman odasında, daha önce yarışmada 12 soruyu doğru yanıtlayıp 1 milyon TL ödül kazanan oturuyor.

Yarışmacılar, istedikleri soruda uzmana sorma jokerini kullanabilecekler. Uzmana sorma jokerli yeni bölüm, bu akşam ATV'de!

ARDA AYTEN KİMDİR?

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Televizyon 'Kim Milyoner Olmak İster?' uzmana sor dönemine geçiyor! Joker koltuğuna oturan Arda Ayten kimdir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri