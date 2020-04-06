Covid-19 salgınından dolayı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının çekimleri, seyircisiz olarak devam ediyor. Bu yüzden seyirciye sorma jokeri, 'uzmana sorma jokeri' olarak değiştirildi.

Yarışmacılara yardımcı olmak adına uzman odasında, daha önce yarışmada 12 soruyu doğru yanıtlayıp 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten oturuyor.

Yarışmacılar, istedikleri soruda uzmana sorma jokerini kullanabilecekler. Uzmana sorma jokerli yeni bölüm, bu akşam ATV'de!

ARDA AYTEN KİMDİR?

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.