atv'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?'e Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli katıldı. Programa koşarak giren Yeniceli, anlattıklarıyla herkesi kahkahalara boğdu… Bir gecede sosyal medyada fenomen olan Yeniceli'nin hayatıyla ilgili anlattığı komik bölümlerden bazıları şöyle:





* 42 kilometre üzerinde koşanlara ultra maraton koşucusu deniyor. Benim de 170 ve 240 kilometrelerde derecelerim var. 2013 yılında Almanya'da Avrupa Şampiyonu oldum. 240 kilometreyi 32.5 saatte koşuyorum. 100'e yakın madalyam var. Ama yanlış yönlere koşma sorunum var. Bir keresinde Muğla-Ölüdeniz-Antalya-Kemer koşacaktım, yanlış yöne koşmuşum, gece beni buldular. GPS taktılar, ona rağmen yolu kaybettim.





BABAM DA KOŞMAYA BAŞLADI

* Köyde bir hacı amcamız var. Aramızda 'Karşı tepeye kaç dakikada çıkıp gelirsin?' diye konuşurken, 'Bu su şişesini bayrak direğine bırakıp geleceksin, kazanırsan 200 Euro vereceğim, kaybedersen 7 gün bahçemde çalışırsın" dedi. Ve kazandım. O amca bana "Maraton koşmaya başlamalısın, önünü çok açacak" dedi.



* Hep yanlış koştuğum için İznik'teki koşuda 'Fransız bir koşucu var, rotayı çok iyi biliyor, onu takip et, sonunda da geç' dediler bana… Fransız durunca duruyorum, mola veriyor, veriyorum. Dili de bilmediğim için hep kafa sallıyorum. Bana bir şey sordu, kafa salladım. Meğer 'Rota doğru mu?' diye sormuş, ikimiz de kaybolduk.







* Babam dayanamadı 'Bana da şort-tişört getir, ben de koşayım" dedi. 62 yaşında, 130 kilometre koştu. İkimiz de derece yapınca 'Baba, oğula rakip oldu, o da çıldırdı' diye haberimiz çıktı.





İLK HABERİM 'ÇİFTÇİ ÇILDIRDI' DİYE ÇIKTI

* Bana Uşak'ta antrenör buldular. Antrenörüm 'Seni bir göreyim, cepten seni arayana kadar koş" dedi. Ben başladım koşmaya, bir baktım Manisa Salihli'ye kadar gelmişim. Antrenörümü arayıp 'Daha gideyim mi, çok yoruldum, 6.5 saattir koşuyorum' dedim, 'Seni aramayı unuttum, çabuk geri dön' dedi. İlk haberim "Çiftçi çıldırdı, maraton koşuyor' diye çıktı.



SABAH