Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa 1900'lerin başında Dalaman'da bir köşk yaptırmak istedi ancak hangisi yapıldı?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa 1900'lerin başında Dalaman'da bir av köşkü yaptırmak istemiş ancak yanlışlıkla hangisi inşa edilmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa 1900'lerin başında Dalaman'da bir av köşkü yaptırmak istemiş ancak yanlışlıkla hangisi inşa edilmiştir?

A: Hamam

B: Gar

C: Liman

D: Havaalanı

Doğru cevap: B: Gar