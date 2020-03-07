Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson hangi karakteri canlandırdı?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Oxford Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı yapan ve IQ'su 178 olan oyuncu Rowan Sebastian Atkinson, sinemada hangi karakteri canlandırmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Oxford Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı yapan ve IQ'su 178 olan oyuncu Rowan Sebastian Atkinson, sinemada hangi karakteri canlandırmıştır?
A:"Salak ile Avanak"taki Harry Dunne
B: "Bean"deki Mr. Bean
C: "Pembe Panter"deki M.Clouseau
D:"Laurel ve Hard"deki Hardy
Doğru cevap) B: "Bean"deki Mr. Bean
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