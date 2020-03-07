Hayvanlar aleminin derisi dikenliler şubesinin denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad nedir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hayvanlar aleminin derisi dikenliler şubesinin denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hayvanlar aleminin derisi dikenliler şubesinin denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad hangisidir?

A: Hayvânât-ı nebâtiyye

B: Mahlûkat-ı acâbiye

C: Ab-ı bostâniyye

D: Kabak-i bahriye

Doğru cevap) A: Hayvânât-ı nebâtiyye