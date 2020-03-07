Hangisi silgi bulunmadan önce kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan araçlardandır?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi bugün silgi adı verilen ürün bulunmadan önce kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi bugün silgi adı verilen ürün bulunmadan önce kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir

A: Portakal kabuğu

B: Ekmek içi

C: Papatya çiçeği yaprağı

D: Patates püresi

Doğru cevap: B: Ekmek içi